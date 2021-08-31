Çin çocukların oyun süresini haftalık 3 saatle sınırlandırdı

Çin, bağımlılıkla mücadele kapsamında çocukların video oyunları oynayabilecekleri süreyi haftada 3 saatle sınırlandırma kararı aldı. Böylece 18 yaşından küçükler artık bu süreden daha fazla çevrimiçi oyun oynayamayacak. Milyonlarca kişi bu kararı eleştirse de bazı kesimler de kısıtlamanın doğru olduğunu düşünüyor.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi'nin kararı Cuma günleri ve hafta sonu çocukların 20:00 ile 21:00 arasında oyun oynayabileceklerini ifade ediyor. Yani çocuklara her üç gün de 1 saat oyun oynama süresi sunulacak.

Çin, alınan bu kararla birlikte çocukların oyun oynama süresini kontrol altına almak istiyor.

Oyun hisselerinde büyük düşüşlere neden olan kararın önümüzdeki süreçte nasıl etkiler ortaya çıkaracağı ise merak konusu.

REKLAM

Salgın süresinde kısıtlamalar nedeniyle mobil oyunlarda geçirilen süre çok önemli oranda arttı. Hatta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bu süreçte yaptığı bir açıklama da var:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, mobil uygulamaların, eve kapanılan dönemlerdeki kullanımlarını araştırdı. Buna göre, küresel çapta uygulanan kısıtlamalar ile 2021’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre, mobil uygulama indirme sayısı yüzde 10 artarak 31 milyara ulaştı. Mobil uygulamalara 9 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Bu indirme/harcamaların çoğunu ise mobil oyunlar oluşturuyor. Dünya genelinde toplam 2,5 milyar oyuncunun bulunduğu belirtilen araştırmada, Türkiye’deki oyun tercihlerine ilişkin de veriler yer aldı. Buna göre, Türkiye’deki mobil oyuncular en fazla aksiyon-macera oyunlarını tercih ediyor. REKLAM

TEKNOLOJİ Dünya oyun bağımlısı oldu