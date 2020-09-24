Çin'de koronavirüs haberleri yaparken bir anda ortadan kaybolan gazeteci gözaltına alınmış

Çin'de koronavirüsle ilgili haberler yaparken bir anda ortadan kaybolan gazetecinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Arkadaşlar Çın Çiuşı'nın otoriteler tarafından gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Guardian'ın haberine göre, arkadaşı Şu Şiaodong, internette yaptığı canlı yayında, Çın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, "halen Şandong eyaletinin Çındao kentinde devletin bir birimi tarafından gözetim altında tutulduğunu" bildirdi.

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ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Koronavirüsün başlangıcında bilgi paylaşımında bulunan ve hastanelerde yaşananları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan Çın, 6 Şubat'ta ortadan kaybolmuştu. Yetkililer, asıl mesleği avukatlık olan Çın'ın akıbetini soruşturan ailesine nerede olduğu konusunda bilgi vermekten kaçınmıştı.

Çın'ın kaybolması hükümete yönetilen eleştirileri artırdı. Çin hükümeti salgın konusunda halkı bilgilendiren gazetecilere ve kamu çalışanlarına baskı uygulamakla suçlanıyor.