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Koronavirüs ABDye kaçan Çinli virolog Dr Li-Meng Yandan dünyayı sarsacak itiraf Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır
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ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan dünyayı sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, dünyanın gündemine oturacak açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan yapımı olduğunu belirten Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan
Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan

Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, koronavirüsün insan yapımı olduğunu belirterek, bilim adamlarından oluşan ekibiyle ilk raporunu hazırladığını ve çok yakında dünya ile paylaşacağını ifade etti.İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 917 binden fazla insan hayatını kaybetti, 28 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, salgınla ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

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"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan yapımı olduğunu dile getiren Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız. Detaylı bilimsel kanıtlarla bunun neden doğadan, o hayvanlardan gelen bir şey olmadığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dr. Li-Meng Yan katıldığı canlı yayında, koronavirüsün Çin Komünist Partisi tarafından askerî amaçlarla geliştirildiğini, virüsün insan yapımı olduğuna dair delilleri yayınlayacağını açıkladı.


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"FAZLA ZAMANIMIZ YOK"

Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, geçtiğimiz aylarda Fox News'e verdiği röportajda, "Bu, tarihte gördüğümüz en büyük salgın. İnsanlık tarihindeki bildiğimiz her şeyden daha fazlası. Bu nedenle, zamanlama çok önemlidir. Erken durdurabilirsek hayat kurtarabiliriz. Fazla zamanımız yok. Zaten geç kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

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