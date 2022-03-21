Dünya Çinden açıklama Rusyaya silah yardımı yapılacak mı?
ASYA

Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?

Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını' söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Çinden açıklama: Rusyaya silah yardımı yapılacak mı?
Foto: Arşiv.

BBC'nin haberine göre; Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

  • Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i "Pekin Moskova'ya materyal desteği sağlarsa bunun sonuçları olur" ifadeleriyle uyarmıştı. Büyükelçi'nin açıklaması, Biden'ın bu sözlerinin ardından geldi.

Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söylemişti. Çinli bakan, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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