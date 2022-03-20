Dünya Ukraynalı müzakereci Podolyak Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak
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Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak
Mihaylo Podolyak

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyette bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yeni bir açıklama yaptı.

Podolyak, Ukrayna halkına seslenerek, “Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar. Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın. Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

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