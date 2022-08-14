Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Bölgedeki Uotsuri Adası yakınlarında seyreden Çin gemileri, Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.
Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemilerin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.
Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 17. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.
Tartışmalı adalar
Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, beş ada ve üç kayalıktan oluşuyor.
Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.