Dünya Çine ait gemiler Doğu Çin Denizinde Japon kara sularına girdi
ASYA

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi. Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

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Haber Merkezi AA
Çine ait gemiler Doğu Çin Denizinde Japon kara sularına girdi
Arşiv.

Bölgedeki Uotsuri Adası yakınlarında seyreden Çin gemileri, Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemilerin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 17. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, beş ada ve üç kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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