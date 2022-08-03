Dünya Japonya Çinin Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarından endişe duyuyor
ASYA

Japonya Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarından endişe duyuyor

Japonya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasının ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan adası çevresindeki büyük çaplı askeri tatbikatlarından endişe duyduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Japonya Çinin Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarından endişe duyuyor
Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasından hemen sonra Tayvan adası çevresinde büyük çaplı askeri tatbikat başlatan Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), adanın etrafındaki 6 bölgede, yarından 7 Ağustos'a kadar gerçek atışların da yapılacağı tatbikatlar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kyodo News'te yer alan habere göre, Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, yaptığı basın toplantısında, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın sadece Japonya'nın değil, dünyanın güvenliği için de önemli olduğunu söyledi.

Matsuno, "Tayvan ile ilgili sorunların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözüleceğini umuyoruz." dedi.

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Tayvan yakınlarındaki askeri tatbikatlarla ilgili endişelerini Çin'e ileten Japonya, tatbikat yapılan alanların münhasır ekonomik bölgesi (MEB) ile çakıştığını bildirdi.

Pelosi'nin Tayvan ziyaretine başlamasından hemen sonra Tayvan adası çevresinde büyük çaplı askeri tatbikat başlatan Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), adanın etrafındaki 6 bölgede, yarından 7 Ağustos'a kadar gerçek atışların da yapılacağı tatbikatlar gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Japonya'nın, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini destekleyip desteklemediği sorusuna Matsuno, "Yorum yapacak durumda değiliz." yanıtını verdi.

Hafta içinde Japonya'yı da ziyaret etmesi beklenen Pelosi'nin, Başbakan Kişida Fumio ile görüşebileceği tahmin ediliyor.

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Pelosi'nin ziyareti, Çin ile ABD arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Pekin, Çin ordusunun "asla kayıtsız kalmayacağı" konusunda uyarırken, Washington, ziyaretin Tayvan'a yönelik politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini bildirdi.

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Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

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Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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