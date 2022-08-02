Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler

Aylardır süren Rusya - Ukrayna savaşı sonrası dünya gözünü Uzak Doğu'ya çevirdi. Çin ve ABD arasındaki Tayvan kriz giderek büyüyor. Gerginliğin son nedeni ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti. Uzak Doğu seyahatine çıkan Pelosi, Çin ile sorunlar yaşayan Tayvan'ı da ziyareti kapsamına aldı. Bu adım Çin tarafında şiddetle kınanarak sert açıklamalar yapıldı.

PELOSİ TAYVAN'A İNDİ

Malezya'dan hareket eden Pelosi'nin uçağının Tayvan'a yönelmesi ile ise gerilim zirveye çıktı. Dünyayı uçağın rotasını izlemeye kilitleyen gelişmenin sonunda karşılıklı sert ve tehditkar açıklamalar eşliğinde Pelosi'nin bulunduğu uçak Taipei Havaalanı'na indi. Dünyanın gözünü çevirdiği gerilimle ilgili dakika dakika gelişmeler haberimizde....

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BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

18.38: Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin savaş uçaklarının Tayvan sınırından geçtiğini iddiası asılsız.

18.35: Beyaz Saray: Ziyaretin Çin'in egemenliğini ihlal etmesi söz konusu değil.

18.07: Pelosi'den ilk açıklama: Ziyaretimiz Tayvan'a yapılan birkaç Kongre delegasyonundan biridir ve hiçbir şekilde 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD-Çin Ortak Bildirileri ve Altı Güvence'nin rehberliğinde uzun süredir devam eden ABD politikasıyla çelişmez.

17.42: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.





SAVAŞ JETLERİ HAVALANDI

Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken Çin'den yine gözdağı gibi bir hamle geldi. Pekin yönetimi savaş jetlerine havalanın emri verdi.

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AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti. Çin'in Tayvan Boğazı'nı tüm sivil uçuşlara kapadığı da gelen haberler arasında.

Çin ordusunun bölgedeki birliklerini yüksek alarm durumuna geçirdiği de gelen bilgiler arasında.





KREMLİN'DEN AÇIKLAMA VAR

14.10:: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, "(Pelosi'nin Asya turu) Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken, gerginliğin artmasına yol açıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

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TAYVAN'DA ÇİN ALARMI

12.36 Tayvan ordusu, Çin'in gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak askeri tedbirleri arttırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi çerçevesinde Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin haberlerin ardından Çin ile Tayvan arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

ASYA PİYASASINI ETKİLEDİ

11.05 Asya borsalarında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretine ilişkin endişelerle haftanın ikinci işlem gününde sert düştü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yapması beklenen ziyaret jeopolitik risk algısını artırdı.

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