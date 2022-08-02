Büyük tatbikat başladı: Çin Ordusu uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı

Tayvanlılar Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi taşıyan uçak, Çin'in 'Uçağı düşürürüz' tehdidine rağmen Tayvan'a iniş yaptı. Havalimanına gelen Tayvanlılar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın konvoyu havalimanından ayrılırken cep telefonlarına sarılarak Pelosi'yi görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

