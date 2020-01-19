Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Zirvesi için Berlinde
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg karşıladı

  • Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e geldi.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

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