Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan- Putin görüşmesi sona erdi
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Görüşmenin basına açık olan bölümünde konuşan Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir." dedi. Putin ise "Ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu işbirliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılının ikili ikişkilerimiz bakımından gayet iyi değerlendirdik.

S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık.

TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir.

2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize yönelik düşüncemi İstanbul'da size aktarmıştım.

  • Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı. Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanmış olmasıyla alacağız.

Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız.

Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba sarfettik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler.

Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler.

  • Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucunda beklentilerin tümünü karşılamamak suretiyle ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.

Putin'in açıklamaları:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutluyum.

  • Hepimiz İstanbul'da yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta bizim için oluşturduğunuz sıcak atmosferden memnunuz. TürkAkım açılış merasimine katıldık. Her iki ülke için, Avrupa ülkeleri için çok önemli bir olay.

Tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde. Ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı öğrendik.

Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık.

İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık.

Bir takım olayların olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler, ateşkes verildi ve çatışmalar durduruldu. Bu başarılı netice sayesinde, bu toplantıya katılabiliyoruz.

Hem Libya tarafı hem de Avrupa tarafı Libya meselesi yüzünden endişeli. Avrupa'yı endişelendiren bir konu.

Kaddafi'nin ölümünden sonra mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı.

Faal bir şekilde Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık ve Libya taraflarının kendi aralarında görüşmeyi sürdürmeleri bile bir başarıdır. Bunun için Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar ellerinden geleni yaptılar.

  • Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı sona erdireceğiz.
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