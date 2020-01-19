Türkiye bölgesel krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyor.

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırılarına karşı sessiz kalan uluslararası toplumu Türkiye harekete geçirdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve ülkenin tek meşru temsilcisi olan Trablus Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için asker gönderme kararı krizin çözülmesi için umut ışığı oldu.

Türkiye bu konuda günlerdir yoğun bir diplomasi trafiği yürütmüş ve bölgedeki barışın sağlanması için uluslararası toplumu harekete geçirmişti.

BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYE

Berlin Konferansı'nda 12 ülke darbeci Hafter'in saldırılarını durdurmak ve ülkede yeni bir siyasi çözümü harekete geçirmek için bir araya geliyor.

Bu konferansta gözler, dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ve bölgesel krizlerin çözülmesinde önemli bir rol üstlenen Türkiye'de olacak.

Uzmanlara göre, Türkiye'nin yakın coğrafyadaki siyasi etkisi, bölgesel krizlerin sona ermesinde büyük rol oynuyor.

BERLİN KONFERANSI NE AMAÇLIYOR?

12 ülke ve dört çok uluslu örgüt, uluslararası toplumun ikiye bölündüğü, krizin derinleştiği Libya için aynı masa etrafında toplanıyor.

Almanya'nin başkenti Berlin; Libya konferansina ev sahipliği yapacak. Konferansın amacı Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak.

Konferansa, ev sahibi Almanya'nin yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır, Cezayir, Kongo ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katılacak.

Yunanistan ise konferansa davet edilmediği için rahatsız.

Davetliler arasında krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan darbeci general Hafter var.

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Libya krizinde, ülkelerin beklentisi birbirinden farklı. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir destek veriyor. Türkiye, Libya'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu her fırsatta vurguluyor.