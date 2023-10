Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada yankılanan İsrail sözlerine katil Netanyahu'dan utanmaz savunma!

Ortada bir “savaş” var artık. 75 yıldır devam eden Filistin-İsrail çatışması, Siyonizm’in soykırım silsilesi olarak karşımızda duruyor. Modern çağın insanları olarak şahit olduklarımızı havsalamız almıyor artık. Tarih bizlere Gazze’de yaşananlara şahitlik etme mesuliyetini yüklüyor. Ellerimizdeki cep telefonlarının böyle bir aracılık vazifesi var. Şahit olduğumuz her acıdan, her katliamdan, her vahşetten de mesulüz . Eğer insansak, eğer Müslümansak şahitliklerimiz karşısında ayağa kalkmaktan başka