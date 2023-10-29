Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada yankılanan İsrail sözlerine katil Netanyahu'dan utanmaz savunma!

"Seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız"