Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada yankılanan İsrail sözlerine katil Netanyahu'dan utanmaz savunma!

Arşiv
İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaklaşık 22 gündür katliam yapan işgalci İsrail'e sert sözlerle yüklendi.
Erdoğan: Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız
Erdoğan sözleri İsrail başta olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu.
Netanyahu: Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz
'Geri çekilmeyeceğiz'
Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrası başlayan savaşın, İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı olduğunu söyledi. Netanyahu, "Savaşacağız. Teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz. İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze Şeridi'nde. Her yerde konuşlanmış durumdalar" şeklinde konuştu.
İsrail'in hedeflerinin çok net olduğunu kaydeden Netanyahu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin, Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.
İsrail ordusunun sivillerin korunması için gereken önlemleri aldığını öne süren Netanyahu, Hamas'ı, "insanları kalkan olarak kullanarak" insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.