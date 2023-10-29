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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada yankılanan İsrail sözlerine katil Netanyahu'dan utanmaz savunma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Büyük Filistin Mitingi'ndeki "İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız" sözleri dünyada yankılandı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan utanmaz bir savunma geldi. Netanyahu, "Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz" ifadelerini kullandı.

10:01 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaklaşık 22 gündür katliam yapan işgalci İsrail'e sert sözlerle yüklendi.


Erdoğan: Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız

İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız"
ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözleri İsrail başta olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu.


Netanyahu: Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da cevap gecikmedi. Netanyahu utanmaz bir savunmaya imza attı. Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de yaptığı açıklamada,
"Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin. Eğer askerlerimizi savaş suçları işlemekle itham edebileceğinizi sanıyorsanız, bu ikiyüzlülüktür. Biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
ifadelerini kullandı.

'Geri çekilmeyeceğiz'

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrası başlayan savaşın, İsrail'in ikinci kurtuluş savaşı olduğunu söyledi. Netanyahu, "Savaşacağız. Teslim olmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz. İsrail'in askerleri ve komutanları halen Gazze Şeridi'nde. Her yerde konuşlanmış durumdalar" şeklinde konuştu.

İsrail'in hedeflerinin çok net olduğunu kaydeden Netanyahu, İsrail Kara Kuvvetleri'nin, Hamas'ı dağıtmak ve rehineleri geri getirmek için Gazze'ye takviye birlik gönderdiğini açıkladı.

İsrail ordusunun sivillerin korunması için gereken önlemleri aldığını öne süren Netanyahu, Hamas'ı, "insanları kalkan olarak kullanarak" insanlığa karşı suç işlemekle itham etti.


Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor
Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor

Katil İsrail'in özellikle sivilleri ve bebekleri hedef aldığı Gazze'ye yönelik bombardımanı, 23'üncü gününde de aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi. Son bombardımanla, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 8 bine, yaralı sayısı ise 20 bine ulaştı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...


#Recep Tayyip Erdoğan
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Filistin
#Gazze
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