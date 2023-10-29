Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.

İşte dakika dakika bölgedeki tüm gelişmeler;

15.19: Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalama tehdidiyle ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı.

14.50: İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 20 bin 242'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca hayatını kaybeden gazeteci sayısı da 34'e yükseldi.

12.57: Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 10. Cadde'de sivilleri taşıyan bir otobüsü bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

11.45: Filistin Kızılayı: İsrail güçleri Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor.

11.04: Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından dolayı ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı.

10.07: Gazze'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıları sonucu Bilal Camisi tamamen yıkıldı ve çevresinde bir çok bina ağır hasar gördü.

09.08: Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

08.59: Lübnan'daki Hizbullah, İsrail’in sınırında yer alan El-Abad askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.









Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi.

Şati Mülteci kampında gerçekleştirilen saldırılarda onlarca Filistinli ölürken, onlarcası da yaralandı. Sayıya ilişkin bilgi verilmedi.





Tel el-Heva, Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri ile El-Bureyc ve Nuseyrat mülteci kampları, Bi'r Nace ve Deyr Belah'taki saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde pek çok eve düzenlenen saldırılarda en az 30 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.





Cebaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere gerçekleştirilen saldırılarda da en az 45 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.





Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda en az 57 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Ölü sayısı 8 bine yaklaştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.





İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.





Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.





Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.





İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.





Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.











