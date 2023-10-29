Elon Musk duyurmuştu: Gazze'de iletişim kademeli olarak geri döndü

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdı. Dün gece katliam hareketinin en büyük operasyonlarının gerçekleştiği Gazze'de bombalar yağdı. Gazze'de iletişimin de kesilmesi ile X platformunda gazze için yardım çağrıları yapıldı. Starlink Uydusu sahibi olan Elon Musk'a iletişimin önünün açılması için "starlinkforgaza" etiketi ile seslenildi. Elon Musk'tan Gazze için Starlink uydularını göndermesi için yaklaşık 4 milyon kişi paylaşım yaptı.