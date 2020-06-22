Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Darbeci Hafterin yolsuzluğu belgelendi
AFRİKA

Darbeci Hafter'in yolsuzluğu belgelendi

Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mali yolsuzluk yaptığını kanıtlayan iki belge yayımladı.

Haber Merkezi AA
Darbeci Halife Hafter.
Darbeci Halife Hafter.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun Facebook hesabından iki belgenin fotoğrafları paylaşıldı.

  • Belgelerde, Hafter'e bağlı Askeri Yatırım Komisyonunun devlet arazileri ve topraklarının yanı sıra menkul ve gayrimenkul tarım projelerine yasa dışı yollarla el koyduğu bilgisi yer alıyor.

Söz konusu belgeler, Temmuz 2016'da Fransız Le Monde gazetesinde "Hafter (ülkenin doğusundaki) Barka ekonomisine nasıl egemen oldu?" başlığıyla yayımlanan raporu doğrular mahiyette.

Öfke Volkanı Operasyonu daha önce de Hafter'e bağlı Askeri Yatırım Komisyonunun, Mart 2019'da İtalyan Balıkçılık Kurumları Ulusal Federasyonu ile anlaşma imzaladığı yönünde bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, bu anlaşma gereğince, Hafter milislerinin İtalyan balıkçı teknelerinin 5 yıl boyunca her ay 10 bin avro karşılığında Libya kara sularında avlanmalarına izin vereceği ve onları koruyacağı bilgisine yer verilmişti.


Libya orduru 'Öfke Volkanı Operasyonu'nda Trablus'u geri almıştı

Öfke Volkanı Operasyonunun Haziran 2019'da yayımladığı başka bir raporda ise Hafter milislerinin kontrol ettikleri bölgelerde ekonominin geleceğine yönelik yeni gelir kaynaklarına erişmek için izlediği mekanizmalar hakkında bilgi verilmişti.

  • Raporda, "Hafter, Askeri Yatırım Komisyonunu, yerel kaynakları tahsis etmek ve ciddi borçlanmaya giden krediler alabilmek için kullanıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Libya hükümeti, son dönemde başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere Terhune vilayeti ve diğer bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.

Libya Ordu Sözcüsü Kununu’dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin sözlerine tepki: Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkıyor
DÜNYA
Libya Ordu Sözcüsü Kununu’dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin sözlerine tepki: Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkıyor

Darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari: Libya hükümeti Mısır'daki piramitlere adlarını yazmak istiyor
DÜNYA
Darbeci Hafter'in Sözcüsü Mismari: Libya hükümeti Mısır'daki piramitlere adlarını yazmak istiyor

Libya hükümeti, Arap Birliğinin düzenlediği toplantıyı reddetti
DÜNYA
Libya hükümeti, Arap Birliğinin düzenlediği toplantıyı reddetti

Libya Dışişleri Sözcüsü: "Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, BM Antlaşması'na aykırı"
DÜNYA
Libya Dışişleri Sözcüsü: "Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, BM Antlaşması'na aykırı"
Abone Ol Google News
Yayında çantasından çıkardı

Yayında çantasından çıkardı

Çin'den tedarik edilemeyince Türkiye'de üretildi.
Belediye Saadetten dilekçe bekliyor

Belediye 'Saadet'ten dilekçe bekliyor

Kapaklı'daki Erbakan büstü tartışmaya neden oldu
Sağlığınızdan olabilirsiniz

Sağlığınızdan olabilirsiniz

​Böbrek taşını erittiği ileri sürülen sudan içenlere ciddi uyarı.
Virüsü yenenlerde tespit edildi

Virüsü yenenlerde tespit edildi

​Koronavirüs hastalarında ortaya çıkmaya başladı.
ABD'de kriz büyüyor

ABD'de kriz büyüyor

​Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik darboğaz...

Unutulacak bir <br>gol değildi

Unutulacak bir
gol değildi

​Dünya Kupası'nda Türkiye'yi sevince boğan o an.

​Jandarma son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı.

Düşen faizler sonrası araç alacaklar dikkat.
Yorumculuğu bırakırım

Yorumculuğu bırakırım

​Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Alper Ulusoy iddiası.

Haftanin'den sonra Sinat da PKK'dan temizlenecek.

​Düne kadar 'almayız' diyenler şimdi sıraya girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.