Libya Dışişleri Sözcüsü: "Mısır Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, BM Antlaşması'na aykırı"

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarının, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre Bakanlık Sözcüsü Kablavi, BM Antlaşması'nın, üye ülkeler arasında güç kullanma ya da bunun imasında bulunmayı yasakladığına işaret ederek, bu nedenle "Sisi'nin açıklamalarının antlaşmaya aykırı olduğunu" ifade etti.

BM Anlaşması'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıdığını aktaran Kablavi, BMGK'nın 2441 sayılı kararının da üye ülkeleri, Libya hükümetine yardım sunmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Libya hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanları, Libya'nın iç işlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak nitelendirilmişti.

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.