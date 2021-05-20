Dünya Demokrat Senatör Sanders ABD yapımı bombalar Gazzeyi bombalarken silah satışına izin veremeyiz
AMERİKA

Demokrat Senatör Sanders: ABD yapımı bombalar Gazze'yi bombalarken silah satışına izin veremeyiz

ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye saldıran İsrail'e silah satışına onay vermesi kendi partisi içinde tartışmalara yol açtı. Demokrat Senatör Bernie Sanders, silah satışının iptal edilmesi için Senato'ya başvuracağını açıklayarak" Buna izin veremeyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Demokrat Senatör Sanders: ABD yapımı bombalar Gazzeyi bombalarken silah satışına izin veremeyiz
Demokrat Senatör Sanders.

ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye saldıran İsrail'e silah satışına onay vermesi kendi partisi içinde tartışmalara yol açtı. Demokrat Senatör Bernie Sanders, silah satışının iptal edilmesi için Senato'ya başvuracağını açıklayarak" Buna izin veremeyiz" dedi.
İsrail'in 11 gündür abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Parti, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı üzerinden ikiye bölündü. ABD'nin etkili yayın organı Washington Post gazetesi, Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın bugünkü oturumunda, ABD'nin İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışına karşı çıkılması yönünde taslak bir öneri sunacağını yazdı.
"BUNA KARŞI ÇIKIYORUM, İZİN VEREMEYİZ"
Gazeteye konuşan Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e yönelik silah satışını durdurmayı hedeflediğini ifade ederek, "ABD yapımı bombaların Gazze'yi harap ettiği, kadınları ve çocukları öldürdüğü bir anda, bir kongre tartışması bile olmadan bir başka büyük silah satışının gerçekleşmesine izin veremeyiz. Buna karşı çıkıyorum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, ABD yasalarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor.

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SANDERS'TAN SENATO'YA ZOR SORU
Demokrat Senatör Sanders, Senato'ya, "12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" sorusunu yöneltmişti.

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