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Detayları kan dondurdu: Rusya’dan ölen Ukraynalının cesedine mayınlı tuzak

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 76’ncı güne girdik. Cephede kanlı çatışmalar devam ederken bir yandan da cephe dışından korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Politico’da yer alan bir iddiaya göre Rus askerleri bir Ukraynalının cesedini kullanarak korkunç bir tuzak kurdular.

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Haber Merkezi Diğer
Detayları kan dondurdu: Rusya’dan ölen Ukraynalının cesedine mayınlı tuzak
Foto: Arşiv.

Rusya ve Ukrayna arasındaki Savaş hem cephede binlerce askerin hem de cephede yer alamayan sayısız sivilin canına mâl olmaya devam ediyor. Bölgeden gelen kimi haberlerse okuyanın kanını donduracak kadar korkunç.

  • Politico’da yer alan bir mayınlı tuzak haberi ise detaylarında yer alan şiddetle adeta şok etkisi oluşturdu.

Habere göre Rus askerleri, Ukraynalı bir adamın cesedini, Ukraynalı askerler onu hareket ettirdiğinde patlayacak şekilde, ağırlığa duyarlı bir mayınla arabasının bagajına doldurdu. Adamın cesedi kendi araba bagajına bir bubi tuzağıyla sıkıştırıldı.

Karısı, eşinin cesedini gördü ve bir tuzak kurulmuş olmasından korkarak onu taşımak için Ukraynalı askerleri çağırdı. Askerler adamın cesedini bir iple bagajdan çekmeye çalıştıklarında, araba, bir alev topuna dönüşerek patladı.

GÖNÜLLÜ OLARAK ORDUYA KATILMIŞTI

Askerin dul eşi Lyudmyla Kyrpach, Politico'ya verdiği demeçte kendisinin ve kocası Oleksandr'ın "her şeyi birlikte yapan bir çift" olduklarını söyledi.

  • Kyrpach basına, işgalin şubat ayı sonlarında başlamasından sonraki gün, bir tamirci olan kocası Oleksandr'ın Kiev yakınlarındaki Kalynivka köyünde gönüllü savaşçılar topladığını ve bu kişilerin orduya yardımlarını organize ettiğini anlattı.

1 Mart'a kadar, Rus birliklerinin köylerine girmesinden günler sonra, Oleksandr'ın arkadaşları, Rus birliklerinin hareketleri hakkında daha fazla bilgi alıp alamayacaklarını görmek için civarda araba kullanmaya ve gözlem yapmaya başladılar.

Talihsiz kadın kocası ve arkadaşlarının geri dönemediklerini ve kendisinin de onları bulmak için yola çıktığını söyledi.

Lyudmyla "Hemen döneceğini söyledi" dedi. Ama Oleksandr hiç geri dönmedi. Kadın uykusuz bir gece geçirdikten sonra ertesi gün arkadaşlarıyla onu bulmak için yola çıktı.

Eşinin sedan model arabasını yolda fark eden kadın anahtarların kontakta olduğunu ancak eşinin ortada görünmediğini gördü.

Lyudmyla'nın arkadaşı bagajın kurşunlarla delik deşik olduğunu fark etti ve Oleksandr'ın cesedini bulmak için bagajı açtılar. Arkadaşı, bagajda Bubi Tuzağı olabileceği korkusuyla onu arabadan uzaklaştırdı.

ASKERLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Lyudmyla ve yakınları 4 Mart'ta olay yerine Ukraynalı askerlerle birlikte döndüler.

  • Rapora göre, askerler uzuvlarına halatlar bağladılar ve halatları yavaş yavaş çekerek arabada tuzak olup olmadığını görmek için arabadan uzaklaştılar. Ancak onlar çeker çekmez, araba büyük bir gürültüyle infilak etti.

Lyudmyla, Politico'ya Rus askerlerinin Oleksandr'ın altına ağırlıkla tetiklenen Mayın yerleştirdiğini açıkladı.

Lyudmyla, on yıllar boyunca birlikte olduğu adamın parçalarını alıp bir kutuya koydu… Daha sonra onu birlikte sebze diktikleri bahçelerine gömdü.

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