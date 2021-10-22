Dünya Dışişleri Bakanlığından Rusyaya taziye mesajı
AVRUPA

Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya bağlı Ryazan bölgesinde yer alan bir fabrikada meydana gelen patlamada 17 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Moskova'ya başsağlığı mesajı gönderdi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından Rusyaya taziye mesajı
Rusya'da meydana gelen patlama

Rusya'nın Ryazan bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir barut fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN RUSYA'YA BAŞSAĞLIĞI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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