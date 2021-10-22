Dünya Rusyayı hedef alan plan sızdı NATO planından Karadeniz çıktı
AVRUPA

Rusya’yı hedef alan plan sızdı: NATO planından Karadeniz çıktı

NATO’nun Rusya’ya karşı caydırıcılığını artırmayı amaçlayan yeni planından Karadeniz çıktı. Medyaya sızan “gizli” stratejide, Rusya’nın Baltıklar ve Karadeniz’de eş zamanlı saldırısına karşı hazırlık hedefleniyor. Yeni stratejinin ABD’nin Avrupa’nın çevresinde Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerle ilişkileri geliştirme siyasetiyle uyumlu olduğu görüldü.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rusya’yı hedef alan plan sızdı: NATO planından Karadeniz çıktı
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Kuzey Atlantik Paktı’nın (NATO) Avrupa üzerinde artan Rusya tehdidine yönelik geniş kapsamlı, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen gizli planı basına sızdı. “Gizli” plan dün başlayan ve bugün sürecek Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde ifşa oldu. Reuters’ın haberine göre NATO savunma bakanlarının, birden fazla cephede herhangi bir olası Rus saldırısına karşı savunmak için yeni bir ana plan üzerinde anlaşmaya varmaya hazır olduğu bildirildi. Planın, ABD’nin Çin’e odaklandığı bir dönemde NATO’nun Rusya üzerinde baskı ve caydırıcı bir unsur olmasını sağlayacağı değerlendiriliyor. Planda Baltıklar-Karadeniz ekseninin öne çıktığı görülüyor.

EŞ ZAMANLI SALDIRIYA HAZIRLIK

Sızan strateji belgesinin, mevcut NATO bölgesel savunma planlarının ötesine geçiyor. Planla Baltık ve Karadeniz bölgelerinde, nükleer silahlar, uzayda bilgisayar ağlarının hacklenmesi de dahil olmak üzere herhangi bir eş zamanlı saldırıya hazırlık hedefleniyor.

ÇEVRE ÜLKELERLE ARTAN İLİŞKİ

ABD’nin son dönemde Karadeniz’e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerle askeri ve savunma işbirliğini geliştirdiği biliniyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin NATO toplantısı öncesinde Kiev, Bükreş ve Tiflis’i kapsayan bir ziyaret gerçekleştirmişti. Washington’ın son yıllarda Avrupa’nın çevresindeki Polonya, Litvanya, Norveç gibi ülkelerle ilişkileri geliştirdiği de biliniyor.

ABD’NİN FAALİYETLERİ ARTTI

Son dönemde ABD, Polonya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Karadeniz’de hava ve deniz gözlem faaliyetlerinde bulunuyor. Bu faaliyetler sırasında ABD ve Rus unsurları karşı karşıya geliyor. Son olarak, önceki gün Rus Su-30 savaş uçakaları, 2 ABD B-1B tipi bombardıman uçağına Karadeniz semalarında önleme yapmıştı.

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İngiltere Ukrayna’ya füze satacak

  • İngiltere’nin, Rusya ile Donbas bölgesinde gerilim yaşayan Ukrayna’ya füze satacağı açıklandı. İngiliz Times gazetesinin haberine göre Londra, Kiev’e karadan karaya ve savaş uçakları için füze tedariğinde bulunacak. Ukrayna’ya satılacak mühimmatı, İngiliz savunma şirketi MBDA’nın ürettiği Brimstone füzeleri olduğu kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Haziran ayında Rus savaş gemileri, Karadeniz’de seyreden İngiliz savaş gemisi HMS Defender’a, kara sularını ihlal gerekçesiyle uyarı ateşi yapmıştı.

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