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Doğu Türkistan zulmü BM’de

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki barolara kayıtlı 100 avukat, Doğu Türkistan’da yaşanan baskı ve zulümleri BM İnsan Hakları Konseyi’ne taşımak için dilekçe verdi. Uluslararası kuruluşların ve bağımsız gözlemcilerin raporlarına da yer verilen dilekçede 12 başlık halinde hak ihlalleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’in Doğu Türkistan’daki Müslümanlara yaptığı zulüm, bir kez daha BM gündemine taşınıyor. Türkiye genelinde 100 avukat, 12 başlık halinde hak ihlallerinin sıralandığı dilekçeyi, BM İnsan Hakları Konseyi’ne gönderdi. Hukuk ve Fikir Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün itibarıyla şikayet/müracaat başvurusunun resmen yapıldığı, dilekçenin BM İnsan Hakları Konseyi’nin müracaat usulüne uygun şekilde Konsey’e tevdi edildiği bildirildi.

İHLALLER TEK TEK SIRALANDI

Açıklamada, şikayet dilekçesinin ulaştığına ve sürecin başladığına dair BM İnsan Hakları Konseyi tarafından platforma bildirim geldiği kaydedildi. Dilekçenin, 12 başlık halinde hak ihlalleri ihtiva ettiği belirtilen açıklamada, her başlıktaki hak ihlallerinin, BM’nin kendi içtihatlarında ‘delil’ vasfını taşıyan uluslararası kuruluşların ve bağımsız gözlemcilerin raporlarıyla ispatlandığı ifade edildi. Dilekçe kapsamındaki bütün iddiaların ve ihlallere ilişkin şikayetlerin somut bilgi, belge ve raporlara dayandırıldığı vurgulanan açıklamada, hukuki dil ve içerik dışına çıkılmadığı, siyasi ve ideolojik bir ibare kullanılmadığı aktarıldı.

ÖN İNCELEME BAŞLATILDI

BM İnsan Hakları Konseyine gönderilen dilekçeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hukuk ve Fikir Platformundan Avukat Faruk Keleştimur, Doğu Türkistan için BM nezdindeki girişimlerinin bugün itibariyle resmi hüviyet kazandığını söyledi. BM İnsan Hakları Konseyi’ne yaptıkları başvuru sürecine ilişkin tahkikat sürecini an be an takip edeceklerini dile getiren Keleştimur, “Gerek Konsey’in tahkikat süreci gerek Çin tarafından gelecek savunma metnini kamuoyuyla anında paylaşacağız ve süreç içerisinde tüm gelişmeleri basınla paylaşacağız. BM tarafından bize yapılan bildirim, şu an müracaatımızın kendilerine ulaştığı ve ön inceleme aşamasının başladığı yönündedir.” dedi.

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