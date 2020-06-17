Trump Uygur Türklerine uyguladıkları baskı politikalarından dolayı Çin'e yaptırım uygulanmasını onayladı ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 23:07 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 23:23 AA