Donald Trump kongre baskını konusunda ifade vermemek için dava açtı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2020'de yaşanan Kongre baskını nedeniyle zorlu günlerden geçiyor.
Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, Trump'ı pazartesi günü ifade vermek üzere çağırdı.
Buna karşı harekete geçen Trump ise ifadeye gitmemek için Florida eyaletinde federal bir dava açtı.
İfade vermek istemiyor
Trump, 6 Ocak 2021'de gerçekleşen ve beş kişinin öldüğü Kongre baskını olayları hakkında kapalı kapılar ardında ifade vermek ve belgeleri teslim etmek üzere Komite'nin sunduğu mahkeme celbine itiraz etti.
Eski ABD Başkanı, avukatları aracılığıyla yaklaşık iki yıl önce görevden ayrılmasına rağmen anayasada kendisine garanti edilen yürütme ayrıcalığı kapsamındaki dokunulmazlık hakkına izinsiz müdahale ettiği yönünde değerlendirmede bulunduğu mahkeme celbini engellemek için dava açtı.
Avukatları 41 sayfalık dava metni hazırladı
Trump'ın avukatlarınca hazırlanan 41 sayfalık dava metninde, “Diğer eski başkanlar, Kongre'nin sunduğu mahkeme celbine yanıt olarak tanıklık etmeyi veya belgeleri teslim etmeyi gönüllü olarak kabul etmiş olsalar da hiçbiri bunu yapmaya zorlanmadı.” ifadelerine yer verildi.
Trump'ın avukatı David Warrington, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Komite, siyasi yol izlemekte ısrar ediyor"
“6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Kasım Pazartesi günü ifade vermek üzere hazır bulunmasını talep etmek gibi benzeri görülmemiş bir eylem gerçekleştirdi.
Bunun ardından Trump, yürütme organının yetkileri ve kuvvetler ayrılığı ile tutarlı olarak bu endişeleri çözmek için Komite ile iyi niyetli bir çaba içerisine girdi. Ancak söz konusu partizan Komite, siyasi bir yol izlemekte ısrar ediyor ve Trump'a yürütme ve yasama organları arasındaki bu anlaşmazlığa, yargıyı dahil etmekten başka seçenek bırakmıyor.”