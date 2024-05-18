"Bursluluk 2024 paraları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Burs almaya hak kazanan adaylar ilk burs ödeme tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs almaya hak kazanan ortaokul 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. öğrenciler tatil dönemlerinde de burslardan yararlanabilecek. Bursluluk ücreti her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlanıyor. Peki Bursluluk 2024 paraları ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ilk ödeme hangi ay ödenecek, ne kadar?