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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İşte MEB İOKBS Bursluluk Sınavı taban puanları 2025

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İşte MEB İOKBS Bursluluk Sınavı taban puanları 2025

11:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
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İOKBS
İOKBS

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay uygulanan bursluluk sınavı İOKBS için sonuçlar açıklandı. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı bursluluk sınavı sonuçlarına http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanıyor. Peki, MEB Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 5, 6, 7, 8., 9, 10 ve 11. sınıf taban puanları...

'MEB İOKBS Bursluluk Sınavı kaç puanla kazanılır'
sorusunun yanıtı, sonuçların belli olmasının ardından öğrenciler tarafından mercek altına alındı. MEB Bursluluk Sınavı
İOKBS taban puanları 2025
sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor.

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen; 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS 2025) katılan adaylar, baraj puanı ya da üzerinde bir puan alırsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Bu sınavın puanlama sisteminde farklı kriterler gözetiliyor. Öğretmen çocukları, Korunmaya muhtaç çocuklar, bulunduğu yerde okul olmayan çocukların taban puanları diğer çocuk kontenjanlarından daha düşüktür.

BURSLULUK SINAVI İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

5. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 67 net 460 puan gerekmektedir.

6. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 66 net 457 puan gerekiyor.

7. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 69 net 468 puan gerekiyor.

8. sınıf bursluluk sınavını kazanmak için 71 net 470 puan gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2025

2025 yılı taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanlar şu şekilde sıralanıyor:

5. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 462,356

5. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 464,845

5. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

5. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 458,258

6. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 455

6. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 456,149

6. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

6. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,708

7. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 446

7. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 460,967

7. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

7. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 455,928

8. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 459

8. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 475,372

8. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

8. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 468,499

9. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

9. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 421

9. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 437,516

9. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

9. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,977

10. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

10. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 405

10. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 429,482

10. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

10. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 414,608

11. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

11. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 437

11. Sınıf Öğretmen Çocuğu Kontenjanı için Puan : 438,891

11. Sınıf Kanunla Özel Hak Tanınan Kontenjanı için Puan : 100

11. Sınıf Oturduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı için Puan : 419,037




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