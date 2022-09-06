'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme: Trump'ın özel uzman talebi kabul edildi

Trump hakkında, Beyaz Saray’dan ayrılırken çok sayıda gizli dosyayı da yanında götürdüğü gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

Bağımsız bir avukat olan uzman, ele geçirilen belgelerin avukat-müvekkil gizliliği ya da başkanlarının belirli iletişimleri gizli tutmalarına izin veren "yürütme ayrıcalığı" kapsamında olup olmadığını belirleyecek.

FOTOĞRAF 12 ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu. Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi. Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu. Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu. Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti. Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı. ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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Bu karar, Trump için bir kazanım olarak görülüyor.

Eski ABD Başkanı uzman atanması talebinde bulunurken, savcılar bu talebe şiddetle karşı çıkmıştı.

Kararın Adalet Bakanlığı’nın gizli belgelere ilişkin yürüttüğü soruşturmayı geciktirebileceği kaydediliyor.

Bunun nedeni, yargıcın, uzmanın bağımsız incelemesi tamamlanana kadar hükümetin el konulan materyalleri incelemesi veya soruşturması için kullanmasını yasaklaması.

DÜNYA Trump’ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu: Macron ile ilgili dosya da var

Bu arada Trump, elindeki belgelerin gizliliğini başkan olarak kaldırdığını ve Mar-a-Lago'daki evinde güvenli bir şekilde tutulduğunu savunarak, yanlış bir şey yapmadığını söylüyor.

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'TÜM KAYITLAR ABD'YE AİT'

Adalet Bakanlığı ise, FBI'ın 8 Ağustos'ta Mar-A-Lago'da yaptığı aramada ele geçirilen tüm kayıtların "eski başkana değil ABD'ye ait olduğunu" söylüyor.

Uzman incelemesinin ne kadar süreceği belli değil.

FBI’ın 8 Ağustos’ta Trump’ın Florida’daki evinde yaptığı aramada, aralarında gizli belgelerin de olduğu 33 kutu doküman ele geçirilmişti.