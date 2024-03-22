DSÖ duyurdu: Şifa Hastanesine erişim artık imkansız

Bugün Şifa'ya yapılması planlanan bir ziyaret, güvenlik yetersizliği nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Devam eden bu durum (saldırılar), hastanenin asgari düzeyde de olsa işlevini yerine getirmesini etkileyebilir ve insanları kritik, hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bırakabilir.