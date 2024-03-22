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Dünya

DSÖ duyurdu: Şifa Hastanesine erişim artık imkansız

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılardan derin endişe duyduklarını belirtti. Tedros, saldırıların hastaneye erişimi artık imkansız hale getirdiğini bildirdi.

10:23 - 22/03/2024 Cuma
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Şifa hastanesine erişimin artık imkansız olduğunu açıkladı.

Uluslararası insani hukuka uygun olarak korunmalı!

DSÖ Genel Direktörü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, Şifa hastanesine düzenlenen saldırılar sebebiyle DSÖ çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hastaların durumları hakkında bilgi alamadıklarını belirterek,
“DSÖ ve ortaklarımız, devam eden baskının başlamasından bu yana Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeliyle irtibatı kaybetti ve hastaların durumu ve gerekli bakımı alıp almadıkları hakkında bilgi arıyoruz. Şifa'ya erişim artık imkansız ve sağlık çalışanlarının gözaltına alındığına dair haberler var.

Bugün Şifa'ya yapılması planlanan bir ziyaret, güvenlik yetersizliği nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Devam eden bu durum (saldırılar), hastanenin asgari düzeyde de olsa işlevini yerine getirmesini etkileyebilir ve insanları kritik, hayat kurtarıcı bakımdan mahrum bırakabilir.

Bir kez daha tekrarlıyoruz: hastaneler savaş alanı değildir. Uluslararası insani hukuka uygun olarak korunmalıdırlar”
ifadelerini kullandı.


#DSÖ
#Gazze
#Şifa Hastanesi
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