Dünyaya barış mektubu

Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ederken, Türkiye’ye karşı karalama kampanyası ile mücadele ediliyor. Harekatın başladığı andan itibaren 82 milyon tek yürek olurken, eş zamanlı olarak da kamu diplomasisi devreye girdi. Türkiye yüz yüze diplomasinin yanı sıra muhataplarına mektup da kaleme aldı. Bu kapsamda harekatın başladığı andan itibaren TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığına ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Lance Engel ve Dış İlişkiler Komisyonu’na mektup gönderildi.

MUADİLLERİNE ANLATIYORLAR

Mektupta, harekatın neden yapıldığı, operasyonun hukuk çerçeveside meşruiyetinin olduğu anlatıldı. Öte yandan da sivil toplum kuruluşları da devreye girdi. Aralarında TOBB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ gibi STK’ların da bulunduğu örgütler, yurt dışındaki muadillerine operasyon hakkında bilgi veriyor.

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