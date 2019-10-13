Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerden atılan havan mermileri ve roketler Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü. Akçakale'ye düşen havan mermilerinden biri basın mensuplarının üzerinden geçerek Fevzi Çakmak Mahallesindeki iki katlı eve isabet etti. Evin 3 duvarını delen mermi içeriyi harabeye çevirirken, tarım işçisi ailenin evde olmaması faciayı önledi. İki havan mermisi de aynı civarda boş bir bölgeye isabet etti. Ceylanpınar'a atılan roketlerden biri park halindeki otomobili vurdu. Seydo Atilla Mahallesindeki otomobilde maddi hasar oluştu.

Nusaybin’de şehit düşenlerin aileleriyle görüşen Süleyman Soylu, esnafla da bir araya geldi.

ÖZELLİKLE SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

Mardin Nusaybin'de şehit olan vatandaşların yakınları ve yaralılarla bir araya gelen Süleyman Soylu, “Kamışlı’dan Nusaybin’e 300 havan düştü. Özellikle sivilleri hedef alıyorlar. Çok ahlaksızca, çok insafsızca. Hiçbir şey gözetmiyorlar. Çocuk parkları, hastane ve çarşılardan atarak onların oradan takip edilmesini engellemeye çalışıyorlar. Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha göstermeyeceğiz” dedi. 11 şehidin ailesi ile görüşüp bölgedeki esnaf ve gazetecileri ziyaret eden Soylu, daha sonra Şanlıurfa'ya geçti.

SURUÇ'TAN ACI HABER

Sivillere yönelik havan mermili saldırıda Şanlıurfa Suruç'ta hayatını kaybedenlerin sayısı da 3'e yükseldi. İlçede yaralananlardan İsmail Taşkın, tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mardin Nusaybin'deki havan ve roketatarlı saldırıda önceki gün şehit düşen siviller de toprağa verildi. Nayif Sincar, Ahmet Delen, Mehmet Şirin Demir, Orhan Doğan, Suriye uyruklu Dara Ali ve diğer üç kişinin cenazeleri Moris ile Hacılar mezarlıklarında gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

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İŞTE SALDIRININ DETAYLARI

Nusaybin'de 8 kişinin şehit olup 35 kişinin yaralandığı saldırının detayları da netleşti. Havan ve roketatarlı saldırıda, teröristlerin hain taktiği ortaya çıktı. YPG/PKK'lı teröristlerin 8 kişinin şehit düştüğü saldırıda, önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenlediği, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi. Şehit düşen sivil ve yaralıların fazla olmasının nedeninin, toplanan sivillere yönelik havan mermisiyle gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü saldırılar olduğu ortaya çıktı.

Sınır ilçelerinde eğitime ara

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.

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