Askeri yaptırıma çözüm milli silah hamlesi oldu

Türkiye’nin milli savunma sanayi hamlesi sayesinde zaten uzun süredir Norveç’ten füze alımına son verilmişti. Hollanda’dan da alınan radar sistemlerinin de Türkiye’de üretime başlanması ile birlikte, Hollanda’ya bağımlılık da sona erdirilmişti.

İLK SINAVLARI OLDU

Türkiye Barış Pınarı Harekatı’nda kendi ürettiği milli silah ve mühimmatları aktif olarak kullandı. ANKA- S, TB-2 ve Kargu, Serçe Mehmetçiğin havadaki gözü oldu. Milli İHA ve SİHA’larımız hem teröristlerin yerini tespit etti, hem de onları etkisiz hale getirdi. Yerli İHA ve SİHA’lara yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ATAK helikopterleri de destek verdi. Operasyonlar sırasında Mehmetçiği güvenle taşıyan Vuran ve Kirpi-2 zırhlı araçları ilk defa kullanıldı.

FIRTINA GİBİLER

Fırtına obüsleri, Sakarya Çok Namlulu Roket Atar Sistemi, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi terör örgütünün mevzilerini yerle bir etti. Teröristlerin sığınak ve tünelleri ise lazer güdümlü füze kiti, hassas güdümlü füze kiti, Cirit füzeleri, mini akıllı mühimmat sistemi, uzun menzilli tank savar sistemleri ile 12’den vuruldu. Mehmetçik yakın muharebelerde ise Bora silahı, MPT-55, MPT-76 ve KNT-76 tüfeklerini kullandı.

Hisar-A’da seri üretime geçiliyor

Türkiye’nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha etti ve seri üretim aşamasına geldi. Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor. Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor. Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor. Hisar’ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100’ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor. Bu arada, Hisar-A’nın (alçak irtifa) 2021’de, Hisar-O’nun (orta irtifa) 2022’de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.