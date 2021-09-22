Dünya Yunan basını İmamoğlunun ziyaretini yorumladı Atalarını ziyarete geldi
AVRUPA

Yunan basını İmamoğlu'nun ziyaretini yorumladı: Atalarını ziyarete geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Atina ziyareti Yunan basınında geniş yer buldu. Dün Atina Belediye Başkanı ve Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşen İmamoğlu için Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos "Atalarını ziyarete geldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlunun Atina ziyaretini Yunan basını yorumladı: Atalarını ziyarete geldi!
Ekrem İmamoğlu'nun Atina ziyareti Yunun basınında geniş yer aldı.

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

Yunanistan'a gitmeden önce Yunan medyasına Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nun Atina gezisi Yunan basınında geniş yer buldu.

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti

Program kapsamında Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile olarak Akropolis'i ziyaret eden İmamoğlu'nun ziyareti ile ilgili Yunan Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos'un twitter paylaşımı dikkat çekti.

"ATALARINI ZİYARETE GELDİ"

Greek City Times gazetesinin Atina müdürü Paul Antonopoulos twitter paylaşımında İmamoğlu için "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İN FATİH'E BENZETTİĞİ ADAM"

Yunan Kathemirini gazetesi de İmamoğlu ile bir röportaj yaparak "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Kathemirini'de yer alan röportajın girişinde Ekrem İmamoğlu'nu tanıtırken şu ifadeler kullanıldı.

  • "2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) mağlup eden ilk siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu, muhtemelen Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü. İyi Parti (İP) genel başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi tartışmalara yol açtı."

İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
GÜNDEM
İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Abone Ol Google News
Kayseride soğuk duş

Kayseri'de soğuk duş

​Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.
İzlediği haberle hayatı değişti

İzlediği haberle hayatı değişti

"​Yeniliklere açık olanlar bu işe başlasın"
Cübbeli Ahmetin imam hatipleri hedef alan açıklamalarına MEBden tepki: Kamuoyunu yanıltıyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

Fed, ​politika faizini değiştirmedi.

​22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.