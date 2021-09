Yunan basını İmamoğlu'nun ziyaretini yorumladı: Atalarını ziyarete geldi!

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

Yunanistan'a gitmeden önce Yunan medyasına Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nun Atina gezisi Yunan basınında geniş yer buldu.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi Yunan medyasına şikayet etti

Program kapsamında Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile olarak Akropolis'i ziyaret eden İmamoğlu'nun ziyareti ile ilgili Yunan Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos'un twitter paylaşımı dikkat çekti.

Today, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu visited what his ancestors built in Athens thousands of years. pic.twitter.com/zRDGmaUW8D REKLAM September 21, 2021

"ATALARINI ZİYARETE GELDİ"

Greek City Times gazetesinin Atina müdürü Paul Antonopoulos twitter paylaşımında İmamoğlu için "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İN FATİH'E BENZETTİĞİ ADAM"

Yunan Kathemirini gazetesi de İmamoğlu ile bir röportaj yaparak "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Kathemirini'de yer alan röportajın girişinde Ekrem İmamoğlu'nu tanıtırken şu ifadeler kullanıldı.

"2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) mağlup eden ilk siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu, muhtemelen Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü. İyi Parti (İP) genel başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi tartışmalara yol açtı."