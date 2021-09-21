İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirdi.
İlk olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
İmamoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "İadeyi ziyaret için Atina'dayız. Büyükelçimiz Burak Özügergin'in ardından Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile buluştuk. İki şehir arasındaki sıcak iş birliğini güçlendireceğiz. Bunu, iki dost başkan olarak başarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, Atina programı kapsamında Bakoyannis ile birlikte ilk olarak Akropolis'i ziyaret edecek. Daha sonra iki belediye başkanı Herod Atticus Odeon Tiyatrosu'nda İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin yer aldığı tek kişilik 'Maria Callas-Aşk Mektupları' isimli oyunu izleyecek.
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Yarın da şehrin farklı noktalarına ziyaret gerçekleştirecek İmamoğlu, Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.