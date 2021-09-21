İmamoğlu Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

İBB Başkanı İmamoğlu'nun canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili söyledikleri asılsız çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Kanal İstanbul ile ilgili veriler paylaştı. Büyük tankerlerin kanaldan geçemeyeceğini iddia eden İmamoğlu, kanal sonrası yapılacak 8 köprüden her birinin maliyetinin de 11,5 milyar TL olacağını iddia etti.



Öte yandan 13 milyar TL maliyetle yapılacak köprülerin 140 milyar TL'ye dahi yapılamayacağını, 15 milyar dolar olacak kanal maliyetinin ise 80 milyar dolar olacağını savundu.



İBB Başkanı, Kanal İstanbul'un yalnızca İSKİ'ye maliyetinin ise 30 milyar TL olacağını iddia etti.

