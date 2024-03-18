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Dünya

El Nino ülkeyi kası kavuruyor: Brezilya'da 60,1 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sıcaklık rekoru kırıldı. 16 Mart'ta kentte hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

20:11 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Rio de Janerio'da sıcaklık rekoru kırıldı.
Rio de Janerio'da sıcaklık rekoru kırıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla ülkede şu ana kadarki en yüksek "hissedilen sıcaklık" kaydedildi.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.

Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.



#Sıcaklık Rekoru
#Brezilya
#hissedilen sıcaklık
#Rio de Janeiro
28 dakika önce
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