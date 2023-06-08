|
Dünya

Bangladeş'te 50 yılın sıcaklık rekoru

Bangladeş'in başkenti Dakka'da kavurucu sıcaklıklar hayatı yaşanamaz hale getirdi. 40 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle ülkede elektrikler kesildi ve okullar kapatıldı. İşçilerin ise geliri düştü.

10:49 . 8/06/2023 الخميس
Diğer
Sıcak, güneş altında çalışmak zorunda kalan işçileri de vurdu.

Sıcak, güneş altında çalışmak zorunda kalan işçileri de vurdu.

Sıcaklık 40 dereceyi buldu. Halk, kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye başladı. Bangladeş'te son 50 yılın en uzun sıcak hava dalgası yaşanıyor.



Ülkenin başkenti Dakka'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu yüzden on binlerce okul hükümet tarafından kapatıldı. 12 milyon nüfusa sahip şehirde klima ve vantilatör kullanımının artması sonrası çarpıcı bir karar geldi. Elektrik üretimi büyük oranda azaltıldı.



Bunun sebebiyse, devletin elektrik santrallerinde kullanılan yakacak kömürü karşılayamaması.


Sıcak, güneş altında çalışmak zorunda kalan işçileri de vurdu. Zorlu hava şartlarından dolayı kimse evinden çıkmayınca esnaf müşterisinden oldu. Dışarıda çalışanlarsa, aşırı sıcaktan korunmak için çalışma saatlerini azaltmak zorunda kaldı.





#Bangladeş
#Dakka
#Sıcaklık
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek?