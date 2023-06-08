Bangladeş'te 50 yılın sıcaklık rekoru

Ülkenin başkenti Dakka'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu yüzden on binlerce okul hükümet tarafından kapatıldı. 12 milyon nüfusa sahip şehirde klima ve vantilatör kullanımının artması sonrası çarpıcı bir karar geldi. Elektrik üretimi büyük oranda azaltıldı.