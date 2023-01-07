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ANTALYA

Antalya'da sıcaklık rekoru kırıldı

Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da son 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı. Ölçümlerin başladığı 1930'dan bu yana daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülen maksimum sıcaklık ortalaması, aralık ayında 19,1'e ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
Antalyada sıcaklık rekoru kırıldı
Foto/Arşiv

Yurt genelinde geçen yıl Aralık ayında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar arttı. Turizm kenti Antalya'da da ay boyunca etkili olan sıcak hava nedeniyle ortalama sıcaklık, mevsim normali olan 1,7 derecenin 2 derece üzerine çıkıp, 13,7 dereceye ulaştı. Kentte aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık, 22,2 dereceye ulaşırken en düşük ise 4,2 derece oldu.

92 YIL SONRA REKOR KIRILDI

Ölçümlerin yapıldığı 1930'dan bu yana kentte maksimum sıcaklık ortalaması, daha önce 1960'ta 18,8 derece ölçülürken 92 yıl sonra rekor kırıldı. Sıcaklıkların yüksek seyrettiği geçen ay maksimum sıcaklık ortalaması, 19,1 dereceye ulaştı.

Aralık ayının sıcaklık bakımından yüksek seyrettiğini belirten Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, “Aralık ayı boyunca açık ve az bulutlu hava hakimdi. Yağışlarımız mevsim normallerinde oldu ancak yer yer özellikle batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar da aldık. Genel itibarıyla sıcak ve az yağışlı bir ay olarak kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arşiv bilgilerimize baktığımızda, aralık ayının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Aralık ayı ortalama sıcaklığımız 13,7 oldu" dedi.

Sıcaklık bakımından yeni rekor kırıldığını söyleyen Gültekin, “Uzun yıllar maksimum sıcaklık ortalaması 16,7 derece. Bu durum uzun yıllara göre maksimum sıcaklığın 2,4 derece daha yüksek seyrettiğini gösteriyor. Aralık ayı minimum sıcaklık ortalaması 9.7, uzun yıllarda ise 7,7 derece. Geçen yıl aralık ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 22.2, en düşük ise 4,2 derece oldu. Geçmiş yılların aralık ayı değerlerine baktığımızda ise maksimum sıcaklık ortalaması en son 1960 yılında 18,8 derece ölçülmüştü. Bu sene o değeri de geçerek 19,1 ile tüm zamanların aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunu kırdı" diye konuştu.

Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 17 milyar katkı
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Ilısu projesinin, ülke ekonomisine katkısı 19 Mayıs 2020 tarihinde ilk türbinin devreye alınması ve devamında 2020 sonu itibariyle 6 ünite tam kapasite üretime hazır hale gelmesinin ardından Ilısu Barajında bugün itibariyle 5.9 milyar kilowatt saat enerji üretildiğini belirten Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla başlayan enerji üretimi bugün itibariyle 5.9 milyar kilowatt saate ulaştı. Bu da ülke ekonomisine yaklaşık olarak 17 milyar TL kazanç sağladı. Yapım aşamasında birçok kez dış güçler tarafından hem de içimizden bu projeye karşı eylemler düzenlendi, ancak burada devletimizin gücü sayesinde bugün yaklaşık 6 milyar kilowatt saat enerji üretimi yapılmış oldu. Burada aslında projeyle devletimizin gücü gösterilmiş oldu. Bu barajımızın tamamlanması ile birlikte vasıtamızla beraber Cizre Barajı da yapılmış hale gelecektir. Yapılacak olan barajda yaklaşık 765 bin dekar alan modern sulamaya kavuşacaktır. Barajın yapım aşamasında 4 bin ile 5 bin kişi istihdam edildi. Şu anda barajımızda yaklaşık 300 kişi ve bu proje çerçevesinde şu an 700 kişi civarında çalışılıyor dedi.
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Terörün baskısı çok oldu, insanlarımız kaçırıldıBu barajın bugünlere kolay gelmediğini söyleyen Çevrimli Köy Muhtarı İbrahim Özbey ise, “Ben 10 yaşındayken bu barajın etütleri yapılıyordu ama çok hükümetler gelip geçti, başbakanlar gelip geçti hiç kimse bu projeye el atmadı. Cumhurbaşkanımız Başbakan iken bu projeye el attı ve bu Ilısu Barajı yapıldı. Bu baraj yapılırken kolay bir şekilde yapılmadı. Baraj yapılırken terörün baskısı çok oldu, insanlarımız kaçırıldı. Siirt bölgesinde 6 korucumuz şehit edildi. Bu baraj kolay bir şekilde bugünlere gelmedi. Allah Cumhurbaşkanımızdan binlerce kez razı olsun. Bu barajda güvenlik güçlerimizin, polisimizin ve korucularımızın katkısı oldu. Benim köyümden 3 yeğenim barajda çalıştıkları için terör örgütü bunları kaçırdı. 8 gün Gabarda ellerinde kaldı. Bu barajın yapımında katkısı olan Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Barajın olması ile birlikte benim kendi köyüm de sahil şeklinde oldu. Barajın sayesinde Mardine rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz, yeni köprü yapıldı. Mardin - Midyat yoluna yeni yollar yapıldı. Batman yolunda köprü ve tüneller yapıldı. Barajın sayesinde yollarımız yenilendi. Barajın olması bizi çok memnun etti diye konuştu.
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Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 17 milyar katkı
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in, enerji üretimine başladığı günden bugüne kadar 5,9 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık olarak 17 milyar TL katkı sağladığı belirtildi.

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Ağrı7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Aksaray11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Amasya7 ve 8 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Ankara11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Ardahan7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı
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Artvin7, 8 ve 9 Ocak - Kar yağışlı
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Batman7 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Bayburt7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Bingöl7 Ocak - Kar yağışlı
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Bitlis7 Ocak - Kar yağışlı
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Bolu7 Ocak - Karla karışık yağmurlu11 Ocak - Kar yağışlı
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Burdur10 ve 11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Çankırı11 Ocak - Kar yağışlı
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Çorum11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Elazığ7 Ocak - Kar yağışlı
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Eskişehir11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Gümüşhane7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Iğdır7 ve 8 Ocak - Kar yağışlı
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Isparta11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Karabük7 Ocak - Hafif kar yağışlı11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Kütahya11 Ocak - Karla karışık yağmurlu
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Malatya7 Ocak - Kar yağışlı
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Muş7 Ocak - Kar yağışlı
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Nevşehir11 Ocak - Kar yağışlı
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Niğde11 Ocak - Kar yağışlı
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