Dünya Elektrik santrallerdeki yakıtın bitmesinin ardından Lübnan karanlığa gömüldü
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Elektrik santrallerdeki yakıtın bitmesinin ardından Lübnan karanlığa gömüldü

Lübnan'da yakıt krizine bağlı olarak iki büyük elektrik santralinin durmasının ardından ülke geneline karanlık çöktü. Lübnan Silahlı Kuvvetleri iki santralin yeniden çalıştırılması amacıyla 6 milyon litre yakıt sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Elektrik santrallerdeki yakıtın bitmesinin ardından Lübnan karanlığa gömüldü
Lübnan karanlığa gömüldü.

Lübnan Elektrik Kurumundan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada, yakıtın tükenmesi sebebiyle Deyr Ammar ile Zahrani Elektrik santrallerinin durduğu, üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü bildirildi.

Ülkede bir süredir yakıt krizi nedeniyle süren elektrik kesintileri, kuzeyde ve güneyde yer alan 2 ana elektrik santralinin durmasıyla birlikte Lübnan'ın genelini karanlığa mahkum etti.

Ordudan yakıt temin edilecek

Büyüyen elektrik krizini çözmek üzere Silahlı Kuvvetlere başvuran Lübnan Elektrik Kurumunun yeni yayımladığı açıklamasında, iki ana enerji santralinin yeniden üretime geçmesi için ordunun stoklarından yakıt tedarikinin gerçekleşeceği aktarıldı.

Enerji ve Savunma bakanlıklarının, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin iki santralin yeniden çalıştırılması amacıyla 6 milyon litre yakıt sağlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, bu miktarın 3 günlük süre için yaklaşık 300 megavatlık ek enerji sağlayacağı ifade edildi.

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Açıklamada, bunun da elektrik şebekesindeki toplam üretim kapasitesini yaklaşık 500 megavata çıkaracağı kaydedildi.

Lübnan ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Akşam saat 18:00-19:00 saatlerinden gece saat 00:00'a kadar mahalle jeneratörlerinden yüksek meblağlarla 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan vatandaşlar, saat 00:00'dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

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Ülkedeki elektrik krizi

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde birkaç aydır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor. Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi Enerji Bakanları 8 Eylül'de, Ürdün'ün başkenti Amman'da dörtlü toplantı gerçekleştirmiş ve Lübnan'a enerji tedariki konusunda hazırlanan yol haritası üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

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