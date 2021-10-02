Dünya Macronun kefaletini kabul etmemiş
ORTADOĞU AVRUPA

Macron’un kefaletini kabul etmemiş

Kendisine Ortadoğu’da alan açmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Lübnan’a finansal destek” konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan (MbS) yardım istediği ancak talebine olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron’un kefaletini kabul etmemiş
Muhammed bin Selman - Emmanuel Macron

YASİR ERKUŞ

Kendisine Ortadoğu’da alan açmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Lübnan’a finansal destek” konusunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan (MbS) yardım istediği ancak talebine olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Arab Post’a konuşan kaynaklara göre, geçen haftalarda Necib Mikati başkanlığındaki hükûmetin kurulmasının ardından ikili arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

  • Görüşmede Macron, Lübnan’ın ekonomik krizden çıkabilmesi için yeni yönetimin desteklenmesi konusunda MbS’den yardım talep etti. Ancak Suudi Prens, ülkesinin Beyrut’un dış politika hamlelerinden rahatsız olduğunu ve Lübnan’daki Hizbullah etkisini gerekçe göstererek bu talebi reddetti. Gazeteye göre Fransız lider bu konularda MbS’ye bazı garantiler de verdi ancak Riyad’ın kararı kesindi. Hizbullah’ın Yemen, Irak ve Suriye’de Suudi Arabistan’a karşı savaştığı biliniyor.
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