Elon Musk'ın ilk işi CEO'yu kovmak oldu

Aylarca sonuçlanamayan satın alma tartışması nihayet son buldu Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara resmen satın aldı. Bir dönem çıkmaza giren anlaşmada, Musk’ın geri adım atması sonrasında Twitter CEO’su Parag Agrawal, Musk’ın geri adımlarıyla şirketin değer kaybetmesi üzerine milyarder CEO ile yasal bir süreç başlatmıştı. Musk, satın alma anlaşmasının son günü nihai adımı atarak, Twitter’ın yeni sahibi oldu. Elon Musk, çarşamba günü Twitter’ın yönetim merkezine elinde lavaboyla girerek herkesi şaşırtmış, bununla birlikte olası bir temizlik işleminin de sinyalini vermişti. Musk temizliğe ilk olarak yönetici kadrodan başlarken, atacağı adımlar da merak konusu oldu.

Kuş artık özgür.

CEO OLACAK

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de Musk’ın CEO’luk koltuğuna oturmaya hazırlandığını duyurdu. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Musk’ın öncelikle geçiş sürecinde CEO’luk görevini üstleneceğini fakat daha

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sonra uzun vadeli süreçte bu görevi tam zamanlı yürütebileceği kaydedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Musk, platformun nefret söylemi ve ifade özgürlüğü ile ilgili kurallarını yeniden gözden geçireceğini, “Daha maksimalist bir yaklaşım benimseyeceğini” belirtmişti. Uzmanlar, yeni belirlenen kurallar çerçevesinde, platformdaki içerikleri kökten değiştirebileceği görüşünde. Dün yayınladığı bir tweette ise Musk, “Twitter’ı almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olması uygarlığın geleceği için son derece önemli. Şu anda sosyal medyanın, nefret üreten ve toplumumuzun aşırı sağ ve aşırı sol olarak bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Bununla birlikte, Twitter herkes için özgür bir cehennem ortamı olamaz! Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

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TÜM ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ KOVDU

Parag Agrawal.

ABD basınında yer alan haberlere göre Musk, sosyal medya platformundaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçladığı Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal’ı, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal’ı, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde’yi ve genel danışman Sean Edgett’i görevden aldığı kaydedildi. Kovulan yöneticilerin güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkartıldığı iddia edildi. Agrawal’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının askıya alınması ve ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaların sansürlenmesi kararlarından sorumlu olduğu iddialar arasındaydı.

TRUMP’IN DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

Mayıs ayında askıya alınan hesaplarla ilgili açıklama yapan milyarder iş adamı, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını ifade etmişti. Twitter’ın getirdiği yasak ile Trump’ı susturamadığını aksine sağ ideolojideki insanlar arasındaki görüşlerini güçlendirdiğini ifade eden Musk, söz konusu yasağın “ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz” olarak nitelendirmişti. Kalıcı yasakların bot, dolandırıcılık ve spam hesaplar için uygulanabileceğini kaydeden iş adamı, “Trump’ı yasaklamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kalıcı yasağı geri alırdım. Henüz Twitter’ın sahibi değilim” demişti. Twitter’ın Musk’ın eline geçmesiyle Trump’ın kurmaylarına hesabı aktif hale getirmek için talimat verdiği iddia edildi. Öte yandan konuya ilişkin kendi kurduğu sosyal medya platformu “Truth Social” üzerinden açıklama yapan Trump, Twitter’ın artık “mantıklı ellerde” olduğunu duyurdu.

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Bot hesaplarla mücadele sözü

Anlaşmayı iptalin eşiğine kadar götüren Twitter’daki bot hesaplar sorunu ile ilgili Musk, kesin bir çözüm üreteceğinin sözünü vermişti. Twitter’a göre kullanıcıların yüzde 5’i, Musk’a göre ise yüzde 20’si bot hesaplardan oluşuyor. Botlar vasıtasıyla uygulama içinde kripto piyasaları maniple edilerek dolandırıcılık yapılıyor, dezonformasyon ve yalan haber yayılıyor ve spam tweetler atılarak algı operasyonları yürütülüyor. Söz konusu hamle ile Musk’ın Twitter’ı daha güvenlikli bir uygulama haline getirmeyi hedeflediği düşünülüyor.

AB sosyal medyada hukuku hatırladı

Sosyal medyanın yalan ve dezenformasyonun yayma etkisine karşı hukuki önlemler almak isteyen ülkelere karşı baskıcı politikalar uygulayan Avrupa Birliği de, Musk’ın “ifade özgürlüğü” vurgusunu yaptığı satın alma açıklamasının ardından internet kurallarını hatırladı. Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk’ın “Kuş Özgür” tweetine, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Fransız Thierry Breton’dan cevap geldi. Breton, attığı tweette, “Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” ifadeleri ile, Musk’ın AB hukukuna riayet etmesi gerektiğini hatırlattı. Twitter’ın yeni patronunun AB hukuklarına Tesla (otomotiv sektörü) vasıtasıyla hakim olduğunu belirten Breton, “Twitter, Amerika Birleşik Devletleri’nde olmayan Avrupa düzenlemelerimize uymak zorunda kalacak. Musk Dijital Hizmetler Yasasına (DSA) hızla uyum sağlayacak” dedi. Avrupa Komisyonu ise, Twitter hesabından DSA’nın detayları ile ilgili paylaşımda bulundu. “Temel hakların daha iyi korunması, yasa dışı içeriğe daha az maruz kalma, kurallara uyum ve daha demokratik kontrol” maddeleri ile yasanın hedef ve hizmetlerinin paylaşıldığı tweette, “Yasasımız, çevrimiçi platform kullanıcılarının güvenli ve hesap verebilir bir dijital alanda, daha iyi korumasını sağlayacaktır” denildi.

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WECHAT’İ ÖRNEK ALACAK

Twitter’ı satın almadan önce de platformla yakından ilgilenen Musk, sosyal medya uygulaması üzerinde bir takım teknik değişikliklere gideceğinin sinyalini vermişti. Musk’ın, platformu reklam gelirinden abonelik gelirine taşımayı, kripto para biriminde ödemeleri kabul etmeyi, spam önlemlerini güçlendirmeyi ve zaman çizelgesi algoritmasını halka açıklamayı planladığı öne sürüldü. Daha önce tweet düzenleme gibi teknik eklentilerinin eksikliğinden yakınan Musk’ın, uygulamanın içeriğine yönelik köklü değişikliklere gidebileceği düşünülüyor. Yine Twitter’ın doğrudan mesajlaşma özelliği için uçtan uca şifrelemenin etkinleştirileceği bir arayüz üzerinde çalışılacağını belirten milyarder, “çok kapsamlı eklentileri olan bir Twitter X uygulaması üzerinde mesai harcadıklarını” duyurmuştu. Twitter’ın Çin’in en çok kullanılan uygulaması olan “WeChat” çizgisinde bir yeniden yapılanmaya girebileceği düşünülüyor. WeChat, mesajlaşma, haber alma, sosyal medyada içerik üretme, yemek siparişi ve ödemelerin yapılabildiği, geniş olanakları olan bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

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Hisseler borsadan çekildi

Twitter, Elon Musk’ın şirketi devralma işleminin tamamlanmasının ardından hisselerinin listeden çıkarılması için borsaya başvuruda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na cuma günü sunulan belgeler, yeni sahibinin şirketi özel hale getirmesi nedeniyle hisselerin New York borsasından geri çekilmesi için bir başvuru olduğunu gösteriyor.

DÜNYA Elon Musk elinde lavaboyla Twitter binasına girdi