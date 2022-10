Elon Musk'ın ilk işi CEO'yu kovmak oldu

Teknoloji

'Take Off İstanbul' Uluslararası Girişim Zirvesi sona erdi: Genç girişimciler ödüllerini Selçuk Bayraktar’ın elinden aldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Take Off İstanbul kapanış günü ve ödül töreni ile yine hafızalardan silinmeyecek bir etkinliğe imza attı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul’un ödül törenine katılan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere ödüllerini takdim etti.