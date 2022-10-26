Teknoloji Elon Muskın Yunanca paylaşımı Yunanistanı karıştırdı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk'ın Yunanca paylaşımı Yunanistan'ı karıştırdı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşım Yunanistan'ı karıştırdı. Tek kelimelik bir tweet atan Musk'un Yunanca paylaşımındaki 'diyalektik' kelimesiyle ilgili sosyal medya kullanıcıları farklı yorumlarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Muskın Yunanca paylaşımı Yunanistanı karıştırdı
Elon Musk

Dünyanın en zengin insanlarından Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı Yunanca paylaşımla milyonlarca insanı özellikle Yunanistan da merak uyandırdı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Musk, son olarak Twitter hesabından diyalektik anlamına gelen "διαλεκτική" paylaşımında bulundu.

Yunanistan'da gündem oldu

Tweet, Yunanistan'da çokça kez paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları olayın Ukrayna'daki savaş ile alakalı olduğunu ve diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulunulduğundan bahsetti.

Bazı kullanıcılar ise Musk'ın 'iki taraflı diyalog' yöntemine atıfta bulunduğunu iddia etti.

Musk'un gizemli tweeti saat 12.50 itibarıyla 7 bin 441 yoroum, 4 bin 18 retweet ve 50 binden fazla beğeni aldı.

Diyalektik ne demek?

Klasik Yunan felsefesinde diyalektik kelimesinin kötü diyaloga dayanır. Tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir.

"Diyalektik" kavramı, Sokrates ve Platon'un felsefelerinden ortaya çıkmıştır.

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