Endonezyalı General Hadi'den Türk İHA'larına övgü

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, 2021 Endonezya Ulusal Ordusu (TNI) Liderlik Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Endonezya ordusunun da modern savaş konseptinde İHA'ların gelişimini dikkate almaya başlaması gerektiğini belirtti.
Türk İHA'larının Karabağ'daki rolüne değindi
Azerbaycan’ın askeri operasyonunda zaferde belirleyici rol oynayan Türk yapımı İHA'lara övgüde bulunan Tjahjanto, bu türdeki savunma ekipmanlarının daha ucuz maliyetli ve kullanımının kolay olmasının yanı sıra kabiliyetlerinin önemini vurguladı.
İnsansız savunma teçhizatlarının kullanımı ve ordunun savaş sistemine entegre edilmesi konusunda operasyonel konseptler geliştirmeleri gerektiğine işaret eden Tjahjanto, İHA'lara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.