Dünya Endonezyalı General Hadiden Türk İHAlarına övgü
ASYA

Endonezyalı General Hadi'den Türk İHA'larına övgü

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, İHA'ların modern savaş konseptindeki yerine dikkat çektiği konuşmasında, Türk yapımı insansız hava araçlarına övgüde bulundu. Türk İHA'larının Karabağ Savaşı'ndaki rolüne değinen general, Endonezya ordusunun da benzer teknolojiye sahip olması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
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Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, 2021 Endonezya Ulusal Ordusu (TNI) Liderlik Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Endonezya ordusunun da modern savaş konseptinde İHA'ların gelişimini dikkate almaya başlaması gerektiğini belirtti.

Türk İHA'larının Karabağ'daki rolüne değindi

Azerbaycan’ın askeri operasyonunda zaferde belirleyici rol oynayan Türk yapımı İHA'lara övgüde bulunan Tjahjanto, bu türdeki savunma ekipmanlarının daha ucuz maliyetli ve kullanımının kolay olmasının yanı sıra kabiliyetlerinin önemini vurguladı.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto

İnsansız savunma teçhizatlarının kullanımı ve ordunun savaş sistemine entegre edilmesi konusunda operasyonel konseptler geliştirmeleri gerektiğine işaret eden Tjahjanto, İHA'lara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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