Dünya Kazakistan da Türk İHAsı satın alıyor Sevkiyat için görüşme gerçekleştirildi
ASYA

Kazakistan da Türk İHA'sı satın alıyor: Sevkiyat için görüşme gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da mevkidaşı Muhammed Talasov'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının Kazakistan'a sevkiyatının ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesinin görüşüldüğünü açıkladı. Bakanlık ayrıca, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istediklerini belirtti.

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’a iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan tarafı, Türk İHA'ların Kazakistan'a sevkiyatını ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesini istişare etti. Kazak tarafı, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istedi.

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"Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür ederiz"

Türk heyeti bir diğer görüşmesini Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibit Atamkulov'la gerçekleştirdi. Kazak tarafının yeni tip koronavirüse karşı mücadelede verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiği görüşmede, iki ülkenin ortak ürettiği optik ve radyo elektronik alanındaki askeri ürünlerin imalatındaki başarılara da vurgu yapıldı.

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