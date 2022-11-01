Dünya Enerji krizi Parisi karanlığa gömecek
AVRUPA

Enerji krizi Paris'i karanlığa gömecek

Enerji kriziyle başa çıkabilmenin yollarını arayan Fransa önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Başkent Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek.

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Haber Merkezi AA
Enerji krizi Parisi karanlığa gömecek
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Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek. Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.

1 ARALIK'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 avro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.

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