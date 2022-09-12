Dünya Avrupayı kriz vurdu Eyfel Kulesinin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak
AVRUPA

Avrupa'yı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak. Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupayı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak
Arşiv.

Paris Belediye Başkanlığı’nın, Eyfel Kulesi’nin aydınlatmasını kısmayı teklif ettiği belirtildi. Paris'in en çok aydınlatmanın olduğu yapılarından birinin üzerindeki ışıklar, Avrupa’da gözlemlenen enerji krizi nedeniyle bir saat daha erken kapatılacak.

ŞEHRİN AYDINLATILMASI AZALTILACAK

  • Halihazırda Eyfel Kulesi, karanlık başlayınca gece saat 01.00’e kadar aydınlatılıyor. Yapı, ona altın parıltı kazandıran toplamda 336 projektörden oluşan karmaşık aydınlatma sistemiyle donatıldı. Kulede ayrıca her saat başı beş dakika yanıp sönen 20.000 ampul var.
  • Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

Fransa'daki gurbetçi: Paris'in göbeğindeyim idrar kokusu ve bağımlılardan geçilmiyor
OYNAT 03:20
Fransa'daki gurbetçi: Paris'in göbeğindeyim idrar kokusu ve bağımlılardan geçilmiyor
Fransa'da yaşayan bir gurbetçi, başkent Paris'teki durumu kaydetti. Sokaklarda ağır bir idrar kokusu olduğunu belirten gurbetçi “Bakın 'medeniyetin beşiği' dedikleri Paris'teyim. Kokudan geçilmiyor. Evsizleri görüyorsunuz. Bugün önümü kesen uyuşturucu bağımlılarına para vermek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

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