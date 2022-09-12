Avrupa'yı kriz vurdu: Eyfel Kulesi’nin ışıkları enerji tasarrufu için erken kapatılacak Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan ünlü Eyfel Kulesi'nin ışıkları enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılacak. Eyfel Kulesi ile ilgili bu karar, enerji tasarrufu yönünde alınan tedbirlerden sadece biri. Paris Belediye Başkanlığı, genel olarak şehrin aydınlatmasını azaltmayı düşünüyor.

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