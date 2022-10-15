Paris’te akrobatik tasarruf operasyonu

Fransa’nın başkenti Paris’te bir grup aktivist genç, dükkanların gece boyunca açık bıraktığı vitrin ışıklarını kapatarak enerji krizinde tasarruf yapmanın önemini vurguluyor. Söz konusu Işıkları kapatma operasyonları, Fransa’nın Ukrayna’nın Rus işgalinin ardından yüzleştiği enerji sorunuyla başa çıkmak için enerji tasarrufu çabalarına girişmesiyle birlikte son aylarda daha fazla yankı uyandırdı.

Yaklaşık 20 üyeden oluşan Paris merkezli On The Spot Parkour grubunun lideri Kevin Ha, enerji tasarrufu için “Herkes kendi çapında katkıda bulunabilir”diye konuştu. Paris Belediyesi, daha önce gece saat 01.00 ila sabah saat 06.00 arası mağaza ve tabela ışıklarının kapalı tutulması konusunda tavsiye kararı almış ancak uygulama yaygınlık kazanmamıştı.

REKLAM

AMAÇ: ORTAK FAYDA

Genellikle mağazaların dışında yer alan ve 3-4 metre yükseklikdeki elektrik aksamlarına tırmanan gençler, buradaki anahtarı tersine çevirerek elektrik akışını sonlandırıyor. İşlerinin ‘Işıklar Şehri’ olarak anılan Paris’te kolay olmadığını belirten aktivistler, Champs-Élysées gibi bazı gösterişli caddelerin grup için ideal alan olduğunu dile getirdi. Grup üyeleri, caddede yer alan biribirinden lüks mağazaların tabela ve vitrin ışıklarını hedef aldıklarını vurgularken, amaçlarının zarar vermek yerine ortak fayda sağlamak olduğunu vurguladı. Öte yandan Fransız yetkililer, enerji kullanımını azaltma planının bir parçası olarak, anıtları süsleyen süs ışıklarının artık daha erken saatlerde kapatılacağını açıklamıştı.

DÜNYA Kaloriferler ocağa kadar kapalı: Fransa’da buz devri