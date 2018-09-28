Erdoğan: Can Dündar bir ajan

Gittiği her ülkede vatanını yalan sözlerle karalamaya devam eden ve gazetecilik sıfatı altında ülkesine ihanet eden Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında Alman bir gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Akredite olmasına rağmen Can Dündar'ın toplantıya katılmama sebebi"ni sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman gazeteciye tepki gösterdi.

"Can Dündar devletin sırlarını ifşa eden bir ajan"

Türk yargısının bırakılması gerekli olanları tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bıraktığını belirten Erdoğan, "Hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır, isim vermeyeceğim. Fakat son söylediğiniz kişiye gelince; önce Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder" şeklinde konuştu.

Provokasyona hazırlanıyordu

Almanya'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında provokasyona hazırlanıyordu. Dündar, Başbakan Merkel ile yapılacak ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemiş ve "Erdoğan'a 'Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediniz?' diye soracağım" demişti.

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Gittiği her ülkede vatanını yalan sözlerle karalamaya devam eden ve gazetecilik sıfatı altında ülkesine ihanet eden Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti ancak Almanya vatan hainini korumaya devam ediyor.

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