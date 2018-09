Erdoğan: Can Dündar bir ajan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmesinin ardından kendisine yöneltilen Can Dündar sorusuna çok sert cevap verdi. Erdoğan, "Can Dündar ajandır, devlet sırlarını ifşa etmiştir ve Türk yargısına göre mahkumdur" diye konuştu.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 14:30 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 14:51 Yeni Şafak