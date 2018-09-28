Dünya Vatan Haini Can Dündar toplantıya katılmayacak
AVRUPA

Vatan Haini Can Dündar toplantıya katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında provokasyona hazırlanan Can Dündar, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı'nın yapacağı ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söylemişti. Fakat Can Dündar toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Firari Can Dündar'a Alman Basın Ajansı tarafından akreditasyon verildi.
Firari Can Dündar'a Alman Basın Ajansı tarafından akreditasyon verildi.

Almanya'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında provokasyona hazırlanıyor. Dündar, Başbakan Merkel ile yapılacak ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi ve "Erdoğan'a 'Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediniz?' diye soracağım" demişti.

Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi Almanya'nın ikiyüzlü tavrını bir kere daha gösterdi.

Gittiği her ülkede vatanını yalan sözlerle karalamaya devam eden ve gazetecilik sıfatı altında ülkesine ihanet eden Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti ancak Almanya vatan hainini korumaya devam ediyor.

Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı
GÜNDEM
Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

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