Vatan Haini Can Dündar toplantıya katılmayacak

Almanya'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında provokasyona hazırlanıyor. Dündar, Başbakan Merkel ile yapılacak ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi ve "Erdoğan'a 'Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediniz?' diye soracağım" demişti.

Can Dündar’a Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Erdoğan’ın yapacağı basın toplantısı için akreditasyon verilmesi Almanya'nın ikiyüzlü tavrını bir kere daha gösterdi.

Gittiği her ülkede vatanını yalan sözlerle karalamaya devam eden ve gazetecilik sıfatı altında ülkesine ihanet eden Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti ancak Almanya vatan hainini korumaya devam ediyor.