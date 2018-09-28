Erdoğan: Türk yargısını eleştiremezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. İki lider basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Camilere yapılan saldırılar kabul edilemez. Türkiye mülteciler konusunda olağanüstü bir iş yapıyor. Suriye konusunda dörtlü liderler zirvesinin kasım ayında yapılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları ise şöyle:

"Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık.

Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Ülkemiz ekonomi alanındaki tehditlere karşı hazır olmalı. Almanya ile kazan-kazan temelinde ilişkilerimiz gelişiyor. Almanya ile FETÖ ile mücadeledeki ve diğer terör örgütleri ile mücadelede daha büyük beklenti içerisinde olduğumuzu Merkel'e ilettik.

İHA

Birkaç hafta önce Dışişleri Bakanı Sayın Maas’ı ülkemizde misafir ettik. Bütün bunlarla birlikte Hazine ve Maliye’yle Ticaret ve Enerji Bakanları da ülkemizdeydi. Milletimizin desteği ve direnişi sayesinde biliyorsunuz bir darbe girişimini bizler hedeflerinden saptırdık.

Darbeciler güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. FETÖ terör örgütünün uzantıları tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik. 2193 yaralımız, gazimiz oldu. Darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan OHAL uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için 2 yıl boyunca çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bu noktada da önemli bir başarı sağladık.

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"Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz"

24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform Eylem Grubu’muz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz.

Vize serbestisinin sağlanması ve Gümrük Birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmadan ilerletilmesini diliyoruz. Avrupa’nın lider devletlerinden Almanya’nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz.

AA

"3 buçuk milyon mülteci ülkemizde misafir"

Türkiye başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Komşumuz Suriye’de 7 yıldır süren ve 1 milyon insanın hayatına mal olan zulmün bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Bu noktada Almanya’yla benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibarıyla 3 buçuk milyon mülteci ülkemizde misafir edilmektedir. Burada Almanya’nın Suriye meselesinin bilhassa insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim.

Ülkemiz diğer alanlarda olduğu gibi ekonomi alanında gelebilecek tehditlere karşı hazırlıklı ve bunları bertaraf edebilecek güçtedir.

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"Can Dündar bir ajan"

Türk yargısı bırakılması gerekli olanları tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır, isim vermeyeceğim. Fakat son söylediğiniz kişiye gelince; önce Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi, kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, suç teşkil eder.

Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı. (Fotoğraf: AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Berlin’de temaslarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen Türkler ve Müslümanlar gün içerisinde, Türkiye, Almanya ve çeşitli ülkelere ait bayraklar ile renkli görüntüler oluşturdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada ''özel defteri'' imzaladı.

İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.

Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan TSİ 12.38'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

3 günlük bir resmi ziyaret için Almanya'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın toplam 3 kez Merkel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.nn

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iş insanlarının da yer aldığı bir heyetle Almanya’ya yapacağı ziyaretin, Avrupa’nın en büyük ekonomisiyle siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirerek bir üst lige çıkarması ve Avrupa Birliği ilişkilerine pozitif katkı yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ve eşi İlknur Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, YTB Başkanı Abdullah Eren, UID Genel Başkanı Bülent Bilgi ve diğer yetkililer karşılamıştı.