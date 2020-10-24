Ermenistan Kamu Radyosu Serdar Ortaç'tan sonra yeni bir skandal daha: Bu kez de Tarkan'ı öldürdüler Ermenistan'da Serdar Ortaç'tan sonra yeni bir skandal daha: Bu kez de Tarkan'ı öldürdüler Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğraflar arasında popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vererek bir skandala imza atan Ermenistan Kamu Radyosu, bu kez de Tarkan ve Aras Bulut Iynemli'nin askerlik fotoğraflarını Azerbaycan askeri şeklinde paylaşarak yeni bir skandala daha imza attı.

Haber Merkezi 24 Ekim 2020, 12:36 Son Güncelleme: 24 Ekim 2020, 12:56 Diğer