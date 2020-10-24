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Dünya Ermenistanda Serdar Ortaçtan sonra yeni bir skandal daha Bu kez de Tarkanı öldürdüler
ASYA

Ermenistan Kamu Radyosu Serdar Ortaç'tan sonra yeni bir skandal daha: Bu kez de Tarkan'ı öldürdüler

Ermenistan'da Serdar Ortaç'tan sonra yeni bir skandal daha: Bu kez de Tarkan'ı öldürdüler

Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğraflar arasında popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vererek bir skandala imza atan Ermenistan Kamu Radyosu, bu kez de Tarkan ve Aras Bulut Iynemli'nin askerlik fotoğraflarını Azerbaycan askeri şeklinde paylaşarak yeni bir skandala daha imza attı.

Haber Merkezi Diğer
Haber görselinde Azerbaycan askeri diye Tarkan'ın görselini kullandılar.
Haber görselinde Azerbaycan askeri diye Tarkan'ın görselini kullandılar.

Geçtiğimiz günlerde Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı paylaşarak skandala imza atan Ermenistan Kamu Radyosu yayınladığı başka bir Türkçe haberde yeni bir skandala daha imza attı.

Ermenistan devlet radyosu Serdar Ortaç'ın fotoğrafını "Öldürülen Azerbaycan askeri" haberinde kullandı
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Ermenistan devlet radyosu Serdar Ortaç'ın fotoğrafını "Öldürülen Azerbaycan askeri" haberinde kullandı

TARKAN VE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN FOTOĞRAFLARINI KULLANDILAR

Erivan Radyosu olarak da bilinen Ermenistan Kamu Radyosu’nun yeni paylaşımında bu kez Tarkan ve Aras Bulut İynemli fotoğraflarını kullandığı ortaya çıktı.

Tarkan’ın askerlik fotoğrafı sitede, “Bakü askerlerinin yüzde 99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır” haberinde kullanıldı.

TEKNİK YANLIŞLIK

Ermenistan Kamu Radyosu’nun resmi internet sitesi, dün açıklama metni yayınlayarak teknik bir yanlışlık yapıldığını vurguladı:

“21 Ekim’de yayımlanan ‘Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor’ başlıklı makalede, teknik bir yanlış anlaşılma nedeniyle yanlış bir fotoğraf yayımlandı. Fotoğrafın, yayımlanan materyalin içeriğiyle ilgisi olmadığını belirtmek isteriz.”

Yapılan açıklamanın ardından aralarında Aras Bulut İynemli’nin de bulunduğu ünlülerin askerlik fotoğrafları başka fotoğraflarla değiştirildi.

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