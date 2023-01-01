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Dünya
Ermenistan'da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü: Kolordu komutanı görevden alındı
Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyünün yakınlarında bulunan askeri birlikte henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda 15 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin ise yaralandığı açıklandı. Yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subayların görevlerinden alındığı açıklandı.
10:25 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Ermenistan'da yangın

Ermenistan'da yangın

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yerel saatle 01.30 sularında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kolordu Komutanı görevden alındı

Ermenistan'da, askeri birlikte 15 askerin ölümüne yol açan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ve bazı üst düzey subaylar görevlerinden alındı.


#Azat Köyü
#Ermenistan
#Geğarkunik
#askeri birlik
#yangın
2 saat önce
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Ermenistan'da askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü: Kolordu komutanı görevden alındı
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